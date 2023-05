Aurore THENOT

Passionnée par la Communication et le Marketing, j'ai choisi d'orienter mon cursus et mes activités professionnelles vers la maîtrise de ces disciplines aussi bien au sein de grandes entreprises (Gaz de France, Adidas) que dans des agences de communication régionales ou internationales (Euro RSCG, Publicis).

Aujourd'hui Responsable Marketing/Communication depuis 4 ans chez Nexity, N°1 de l'Immobilier neuf en France, ma mission consiste à élaborer des plans de communication stratégiques, opérationnels et à optimiser leur mise en oeuvre sur le terrain.

Mes sept années d'expérience professionnelle dans le domaine de la comunication et du marketing conjuguées à ma formation d'Ingénieur-Maître en Information/ Communication m'amènent à rechercher un poste diversifié dans son contenu, où mes qualités rédactionnelles, mon sens de l'organisation et ma connaissance de la chaîne graphique apporteront une réelle valeur ajoutée à l'entreprise.



Mes compétences :

Achat

Achat d'espaces

Chargé de communication

Communication

Média

Organisation

Plan de communication

Presse

Rédaction

Relations Presse

Ténacité