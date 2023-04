Aurore YTOURNEL

Actuellement en master 2 technologies biomédicales spécialité diagnostic biomédical à l’institut universitaire technologique (IUT) de Clermont-Ferrand, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans le domaine de l'immunologie, vaccinologie et virologie à partir de juillet 2015.



De part mon parcours universitaire, j’ai acquis de solides connaissances en microbiologie, génétique biologique, cancérologie, immunologie biologique ainsi que dans le domaine de l'analyse médicales et de la recherche clinique.



Compétences:

-Immunologie, vaccinologie, virologie

-Maitrise des techniques de laboratoire

 Cytométrie en flux (BD LSRFortessa™)

 Culture cellulaire humaine (différenciation des cellules dendritiques, clones T)

 Bioanalyseur (Agilent 2000)

-Mise en œuvre d’une démarche expérimentale

-Analyse et exploitation de résultats

-Capacité de synthèse et rédaction de rapport

-Animation de réunion

-Informatique

 titulaire du C2I

 utilisation courante du logiciel FlowJo

 logiciel Endnote

-Travaille dans un laboratoire de niveau de confinement L2

-Respect les SOP (standard operating procedure)

-Diplôme d’expérimentation animal niveau 1