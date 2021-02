Auxerre ONLINEFORMAPRO

Douze années avant sa création, Michèle GUERRIN se passionne déjà à la fois pour le monde des nouvelles technologies, celui de la formation et de léducation.



QUI SOMMES-NOUS ?

Pionnier du e-learning en France, Onlineformapro propose, depuis bientôt vingt ans, une solution globale digital learning mariant lexpertise

pédagogique et lexcellence technologique.



Le tout bâti selon le concept dorigine, le grain dapprentissage, et respectant les normes mondiales AICC, SCORM et xAPI.



DES CONTENUS ADAPTÉS EN FONCTION DU MARCHÉ ACTUEL OU POTENTIEL

Avec 3 500 heures de modules e-learning présents dans son catalogue, Onlineformapro répond à une large demande et simpose comme le « Netflix » de la formation professionnelle française. Notre offre concerne des domaines transverses mais aussi des formations métiers pour différents niveaux.



Notre parfaite connaissance de la formation professionnelle, nous a dicté de ne pas négliger des secteurs spécifiques pour des publics de niveau V et IV mais aussi des secteurs spécialisés comme le Français Langue Etrangère.



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Notre objectif a toujours été de rester au cœur de linnovation et à la pointe de la technologie. Cest pourquoi Onlineformapro saccompagne désormais de lintelligence artificielle.



Notre IA aide vos apprenants et vos formateurs plus que jamais. Nous facilitons lapprentissage et accompagnons nos utilisateurs quel que soit leur niveau ou leurs compétences informatiques.



OnlineFormapro se situe au cœur des 3 segments du marché de la e-formation : Technologie, Contenus et Services.



Désormais, lheure est aux solutions intégrées alliant technologie et programmes de formations. Sur un marché épars, la fourniture de contenu, le conseil et lassistance technique, les plateformes, la certification sont une véritable réponse aux attentes des entreprises.



SON ANTÉRIORITÉ LUI PERMET DÊTRE

LE LEADER INCONTOURNABLE

DU MARCHÉ E-LEARNING.



RÉSEAU CERTIFIÉ QUALIOPI

La garantie dun service de haute qualité