Awa Diop MBENGUE

Ingénieure halieute et qualiticienne, je suis diplômée en pêche, en aquaculture et en transformation de produits halieutiques.

Je suis également écrivaine, auteure de trois livres et dun article sur la chaine de valeur des céphalopodes.

Ambitieuse, travailleuse et dynamique, je suis fondatrice de EVA-AGRO Group, une entreprise qui se déploie dans laquaculture, lagrobusiness, la transformation des produits agricoles et aquacoles.

La fabrication et la commercialisation daliments pour poisson reste son activité phare.