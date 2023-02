Awena ROMAND

Responsable d'une Agence de travail temporaire et de placement , je suis en charge du développement sur la région Bretagne et Pays de Loire. Nous avons une agence à Rennes et à Nantes. Nous avons su convaincre et fidéliser des clients à Rennes,Nantes, Angers, Laval ,St Brieuc et Brest grace à notre disponibilité/ réactivité et expertise.



Nous sommes régulièrement à la recherche de profils dans les domaines du Tertiaire, de la grande distribution/ commerce, de hôtellerie et de l'Industrie.



Pour en savoir plus:

http://www.optionsolutionrh.fr

http://www.optionrecrutement.fr/

http://optioninterim.com/

http://www.option-insertion.fr/







Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Commerce

Marketing

Recrutement

Vente

Conseil