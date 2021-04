Axel CLÉMAN

Je suis un conseiller en communication expérimenté.



En auto-entrepreneur ou en salarié, j'ai multiplié les expériences au sein de l'industrie musicale et du spectacle vivant en travaillant pour des producteurs de spectacles, des services de presse indépendants, des majors, des maisons de disques indépendantes ou directement avec des artistes... J'ai aussi plus récemment tenté l'aventure de l'enseignement en devenant un temps professeur des écoles.



Mes compétences englobent les domaines suivants :

- Conseil en communication

- Définition des stratégies et élaboration des plans médias

- Conception, rédaction et réalisation de documents divers : dossiers, communiqués, revues de presse...

- Graphisme

- Prospection et gestion des partenariats

- Promotion Tv, radio, web & presse d'artistes, albums, singles, videoclips, spectacles et événements

- Coordination promo, reporting

- Organisation dévénements : soirées de lancement, voyages et conférences de presse

- Accompagnement dartistes

- Networking, community management et réseaux sociaux



Mes mots-clefs :

Attaché de presse

Communication

Community management

Evénementiel

Graphisme

Image

Internet

Marketing

Média

Musique

Networking

Presse

Promotion

Rédaction

Relations publiques

Réseaux sociaux

Web