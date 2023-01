Je m’appelle Axel Hautecoeur j’ai 23 ans, je suis étudiant en Master 2 en Communication et Marketing à l’ I.S.TC, école de communication lilloise. Passionné par le digital, la musique et les voyages, je suis actuellement à la recherche d’une alternance d’un an pour Janvier 2017. Je vous invite à découvrir mon CV.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Plannification

Adobe Creative Suite

Comportement du consommateur

Marketing

Stratégie de communication

Relations Publiques

Community management

Gestion de projet

Facebook

Social media

Réseaux sociaux

Snapchat

Instagram

Twitter