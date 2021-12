AXEL MANES - Dirigeant de Atelier Saint-Germain



AXEL MANES - Chef exécutif de l'Atelier Saint-Germain et protégé de Joël Robuchon, Axel Manes est l'un des plus jeunes chefs à avoir obtenu une étoile Michelin.



Tout en perpétuant la tradition des plats mythiques qui ont fait le succès des Ateliers de Joël Robuchon, Axel Manes et son équipe ont mis l'accent sur la saisonnalité, créant des plats originaux en utilisant les meilleurs produits soigneusement sélectionnés pour que chaque nouvelle saison apporte une nouvelle carte et une nouvelle approche.



Qui est le chef Joël Robuchon, sacré « Meilleur Ouvrier de France » en 1976, « Chef de l'année » en 1987 puis « Cuisinier du siècle » en 1990. Depuis, il est le chef qui détient le plus d'étoiles au monde au Michelin guider.



"Joël a toujours été très paternaliste. Il me prenait sans cesse dans ses bras, il mettait quelques gifles amicales, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de compassion et qui respectait le travail dur", raconte Axel Manès, chef exécutif de l'Atelier Saint-Germain.



