Axel MERLE (AXEL MERLE)

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,

Je sais que certaines personnes ne liront que ces deux premières lignes alors je résume, j'ai créé avec mon associée notre société MAMO Studio qui agit pour votre bien-être dans tous vos intérieurs.



QUI SUIS-JE :

Dans un premier temps, jai commencé par lébénisterie et la menuiserie, au contact de la matière première qui est restée, pour moi, ma matière de prédilection. Mais je ne voulais pas marrêter là, après avoir travaillé sur de gros chantier, lenvie de créer et gérer le projet dans sa globalité mas attiré, jai compris que jétais dans la bonne voie.

Après un BTS Étude et Réalisation dAgencement en alternance dans une entreprise qui ma montré tous les aspects du métier de chargé daffaires. Cest à cette période que mon savoir-être sest développé et que lidée de mon propre cabinet de maitrise dœuvre a commencé à germer.



QUI SOMMES-NOUS :

Ensuite, je travaille pour MAMO Studio. Société de maitrise dœuvre que nous avons créée avec @Maia MOHR en Mai 2021.

Notre leitmotiv étant de rendre lagencement sur-mesure accessible à tous, nous mettons tout en œuvre pour particuliers et professionnels en soccupant de votre chantier. Nous sommes lintermédiaire entre vous, votre cahier des charges et les entreprises intervenantes. En partant des phases davant-projets au contrôle des coûts en passant par la conduite des travaux en gardant votre satisfaction comme but primordial.



POURQUOI VOUS ME RETROUVEZ ICI:

Dans notre petite équipe, nous avons réussi à trouver une réelle complémentarité entre mon associé dune part, qui nest jamais à court didée pour vous créer lintérieur à votre image et moi, de lautre part qui supervisera vos travaux en poussant linclusif du projet à son paroxysme. Cest votre projet sur-mesure et nous ne recherchons que votre satisfaction !

Au cas où vous voulez en apprendre plus sur MAMO Studio, je vous laisse ce lien pour accéder à notre site internet : http://www.mamo-studio.fr/



Si vous arrivez à cette ligne, je ne saurais vous remercier davoir tout lu.