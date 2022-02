Riche de 15 années bénéfiques de manager en distribution, je deviens en 2015 agent sportif des fédérations FFBB et FFGOLF. Je crée la société SPORT CARRIÈRE AVENIR et représente les intérêts de sportifs professionnels.

En 2016, je valide l'examen de la FFF et deviens Agent Sportif licencié par la Fédération Française de Football.

www.sportcarriereavenir.fr



Mes compétences :

Sponsoring

Gestion de carrière

Gestion de patrimoine

Recrutement

Droit à l'image