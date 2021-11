Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur et d’une Licence Professionnelle Travaux Publics, je recherche activement une entreprise et je suis très motivé par l’idée de mettre mes compétences et mon expérience professionnelle de 3 ans en apprentissage au service de vos futurs projets et/ou chantiers.



De nature dynamique, organisé et très impliqué, je m’investis pleinement dans ce que j’entreprends et j’aime proposer des solutions techniques pour aboutir aux meilleurs résultats. J’ai envie d’apprendre pour élargir le champ de mes connaissances



Mes compétences :

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Mensura

VerdiTech

Microstation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie professionnelle