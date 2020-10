En 2020, ADESIM devient AXIOME Ingénierie, filiale d'AXIOME Groupe.



AXIOME est un groupe pluridisciplinaire qui innove dans l'industrie de haute technologie.



Avec des filiales en Recherche & Développement, Ingénierie, Réalisation & Maintenance , ou Formation, AXIOME apporte une solution sur mesure aux besoins dinnovation des industriels et des entreprises à Toulon, Marseille, Nice et au delà :

- AXIOME Innovation

- AXIOME Ingénierie

- AXIOME Réalisation

- AXIOME Formation



----------------------------------------



ADESIM est un bureau d'études au service des industries de hautes technologies.



Nous avons démarré l'aventure en 2013 avec des Ingénieurs et Techniciens passionnés par leurs métiers et animés par de fortes valeurs humaines.



Sur des projets à forts enjeux industriels, nous apportons des solutions innovantes avec une approche basée sur :



- l'expertise technique de nos consultants,



- la réactivité d'une structure à taille humaine,



- la passion du métier,



- la proximité avec nos clients,



- une organisation agile,



- un engagement total dans les projets sur livrables et forfaitaires



Nous sommes dans une phase de croissance et de diversification ! A partir de l'expérience depuis la création sur l'aire Toulonnaise, l'équipe fondatrice a toujours la même ambition de réussite. Nous allons créer plusieurs centres d'expertise. Nous avons d'ores et déjà un B.U dédiée aux métiers et besoins du Nucléaire basée à Cadarache.



Afin de satisfaire cette croissance, nous avons besoin de renforcer les équipes opérationnelles, alors rejoignez une communauté de passionnés et construisons ensemble votre carrière ! Travailler chez ADESIM, ça change tout :)



Mes compétences :

Catia v5

Aeronautics

Composite

Patran / Nastran

Solidworks

Microstation V8

Creo / ProE

FEA

Femap/Nastran

HyperMesh

Abaqus

Nucléaire

Tuyauterie industrielle

HVAC

Prototypage

Génie mécanique

Conception mécanique

Conseil

Calcul thermique

Bureau d'études

Calcul mécanique

Recrutement

CAO

Conception

FAO

I