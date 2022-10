Aya JABAL (AYA JABAL)

Je suis une étudiante en 5e année Génie Informatique option réseaux et télécommunications à luniversité de technologie Belfort-Montbéliard UTBM.

Je suis à la recherche d'un stage PFE de 4 à 6 mois à compter du fin janvier 2023.

Avec la volonté d'allier théorie et pratique, je vous fais parvenir ma candidature pour effectuer un stage au sein de votre entreprise.

Je vous remercie vivement pour l'attention que vous porterez à ma candidature . Je me tiens également à votre disposition pour un éventuel entretien.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.