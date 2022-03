Passionné par la création et le design graphiques, diplômé de l’école supérieure des arts et médias Studio M, je dispose d'une expérience professionnelle de 7 ans en agence et chez l'annonceur. J’ai participé au développement de projets divers, à travers la conception de différents supports de communication visuelle (multimédia).



Créatif et minutieux comme l’exige ce métier, à cela j’ajouterai le sens relationnel, l’écoute active meme en cas de suractivité et ma capacité d’engagement, qui me permettent de répondre aux impératifs toujours plus nombreux des clients et d’apporter une contribution positive à l’élaboration de différent projets. En effet, je maîtrise divers techniques de graphisme multimédia ainsi que l’univers du BtoB (brochures, éditions, etc). et je suis capable d’entretenir un rapport particulier entre le design et la matière d’impression. Ce qui atteste d’une expérience plurielle (print, web et digital) et d’une aptitude au travail en équipe, qui m’ont permis de maîtriser aussi bien la conception que le suivi technique.



Mon esprit créatif, mon sens relationnel et ma capacité d’engagement me permettent de répondre aux impératifs toujours plus nombreux des clients et d'apporter une contribution positive à l’élaboration de différents projets.



En tant que graphiste, je prône : la créativité, la simplicité et la qualité, en respectant les processus de la création graphique du dessin à la main jusqu'au choix de la matière de présentation.



Mes compétences :

Publicité

Graphiste

Multimudia

Design graphique

Bureautiques

Photographie

Sérigraphie

Textile Habillement