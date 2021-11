Ayélévi AJAVON

Depuis mon parcours scolaire du cours primaire jusqu'au lycée je n'ai fréquenté que des écoles publiques où le mode d'instruction et d'éducation est strict. Avec cet acquis je suis devenue une battante qui n'admet pas l'échec dans tout ce qu'elle entreprend. Je suis dynamique, motivée et j'aime prendre les initiatives. Je suis apte à mener diverses missions après ma formation en Agent commerciale et Manager.

Comme activités extra-professionnelles j'adore lire les romans-histoire, les romans africains et les romans policiers. Je me suis très investie dans l'art ce qui fait de moi une danseuse de la danse afro-contemporaine. Mon rêve c'est de voir l'Afrique évoluer sur tous les plans et que les jeunes africains puissent développer le sens d'entrepreneuriat.