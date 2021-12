Aymane FEKNI (AYMANE FEKNI)

Ingénieur en informatique décisionnel et ingénierie de données, passionné par l'étude et l'analyse des données en général. J'ai développé un large éventail de compétences grâce à des contributions et des expériences qui couvrent l'analyse des données, et l'apprentissage automatique.

j'ai choisis de me spécialiser dans le domaine de l'analyse data pour répondre aux besoins des départements Marketing, et afin de m'investir d'avantage dans les projets du plan d'action Marketing/Digital.

Depuis l'extraction des données utiles, lanalyse, jusqu'à la compréhension des comportements clients, l'objectif ultime est d'aider les entreprises à personnaliser leur offres, optimiser la prise de décision, et une meilleur réponse aux besoins clients .