Aymard LACAU (LACAU)

20 ans dans la distribution du dernier kilomètre en transport routier messagerie européen, parce que :



- je maîtrise lélaboration dun logiciel du dernier kilomètre en lien avec le TMS et les interactions avec d'autres systèmes dans une architecture informatique changeante.

- j'ai vécu 10 années enrichissantes de terrain opérationnel camionnage, tractions et quai

- j'ai collaboré et travaillé en équipe avec les services informatiques, les utilisateurs, les éditeurs, les intégrateurs, et la direction dans le but de répondre au besoins des clients et des utilisateurs.



Je suis à l'écoute pour relever de nouveaux challenges.