Aymen AYMEN MEKNI (MEKNI)

Mes compétences :

Linux embarqué

Bash

Git

Angular 6

Maven

Télécommunications

Linux

Administration de bases de données

Applications mobiles

Scripting/shell

Spring Framework

Android

PrimeFaces

Hibernate

Java/Swing

Administration système

Java/Java EE

CentOS

RichFaces

C

Apache

C++

JSP

Java

Agile Methodology

Scrum Methodology

Java Servlets

XHTML

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

MySQL

C Programming Language

Full Stack

AngularJS

Java Enterprise Edition

Bootstrap

HTML5

Symfony

Internet of Things

jQuery

JavaScript

Ruby

System Embarqué

RTOS

Redmine

WS REST

HTML

Java 2 Micro Edition

Java Swing

Cascading Style Sheets

GitHub

Design Patterns

Personal Home Page

LAMP

Android Studio

Apache Maven

Apache WEB Server

DooFramework

JSON

Java Server Pages

JavaServer Faces

Jboss

Linux Red Hat

MVC

Microsoft C-SHARP

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2008 Server

Oracle

Oracle PL/SQL

Rasbian

Spring Boot

TCP/IP

Ubuntu

Visual Basic

Visual Basic .NET

Visual Basic 6

XML