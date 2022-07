Aymeric ORCHESTRE UFO

Orchestre de variétés UFO : Animation de Bals, Soirées privées, Mariages, Anniversaires

UFO est un orchestre de variété internationale avec une animation moderne et stylée pour toutes vos soirées événementielles. Avec un répertoire hyper large de plus de 400 titres, du rétro à la techno en passant par le pop rock, le hard rock, le funk, le disco, les années 80, la dance et surtout les derniers tubes du moment, lorchestre UFO surprendra très agréablement toutes les catégories dâges et sociales. Parce quil possède un savoir-faire inégalé, nhésitez plus à choisir lorchestre de variétés UFO pour votre mariage, votre anniversaire, une réunion de famille ou une fête damis.

LOrchestre UFO existe depuis plus de 40 ans !

Vous pouvez donc être certains que nous assurons des prestations de haut niveau et que gala, bal, bal concert, dîner dansant pour association ou mairie, soirée dentreprise, nont plus de secret pour nous.



Site web : https://www.ufo-orchestre.com

Mail de contact : contact@ufo-orchestre.com

Facebook : https://www.facebook.com/orchestre.ufo/

Instagram : https://www.instagram.com/orchestre_ufo/