Actuellement en 4ème année à l’Institut de l'Internet et du Multimédia, je suis depuis mon plus jeune âge passionné par l'univers du multimédia et plus particulièrement par le cinéma.

J’ai pu aller plus loin dans l’expression de ma passion par le biais de ma formation ciblée dans le numérique et plus précisément dans la 3D.



Mes compétences :

Graphisme

Dessin

Effets spéciaux

Modélisation 3D

Animation 3D

Architecture