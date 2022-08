Ayoub BENDAQ, 23 ans, célibataire de Khouribga, je suis technicien en électricité de maintenance industrielle, Et un niveau baccalauréat sciences de la vie et de la terre.

Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage pratique à l’OCP.

Ces expériences m’ont permis de mettre en pratique mes connaissances acquises durant ma formation et surtout de renforcer mes qualités professionnelles qui me permettront d’intégrer le monde professionnel.

Mes compétences se basent essentiellement sur deux piliers technique et informatique.

Pour le côté technique je maîtrise :



- Commande électrique et électronique des machines.

- Réparation et réalisation des cartes électroniques.

- Réalisation des circuits imprimés.

- Installation électrique des bâtiments.

- Raccordement des armoires.



Et informatique je maîtrise également les logiciels :

- MS Word, MS Excel, MS Power Point,





