Ayoub BIHTI



Certifié : Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching , Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 2016 , Network Security Expert (NSE) 1 et 2.

- ERP : Sage X3 (v6.5 , v7 et v12) , Odoo (v8,v10, v11)

- Systèmes dexploitation : Windows Server 2003, 2008, 2012 et 2016, Windows Client, Linux (Redhat, Kali, Ubuntu ... )

- Administration Serveur : Dhcp, Active directory, Dns, Nat et Routage réseau, Wds.

- Messagerie: Exchange, Zimbra.

- Virtualisation: Vmware VCP-DCV 6.5 et 6.7, Hyper-V.

- Base de données: SQL, PostgreSQL

- Stockage et sauvegarde : San, Nas, robot de sauvegarde.

- Gestion du parc informatique : GLPI

- Réseau : Cisco, Hp

- Sécurité : Filtrage web et applications, contrôle de débit, Ips et Atp, Vlan, Dmz, Antivirus, VPN, cryptage, Scan des vulnérabilités