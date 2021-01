Ayoub CHADLI

Désireux d'améliorer ma carrière professionnelle, étant un ingénieur détat, en génie énergétique et électrique. Celle-ci prévoit lacquisition de lexpérience et du savoir-faire afin daboutir à lexcellence dans le domaine électrique et energetique.

Décrocher un meilleur emploi répondra certainement à de nombreux enjeux pour mon avenir professionnel. En plus de me permettre de valider ma formation, il est aussi lopportunité de mettre en pratique les compétences acquises et de développer mon expérience.

Appliqué, polyvalent et dévoué, jai une forte volonté dapprendre tout ce qui concerne mon métier. Je suis de plus doté de grandes capacités découte et dun bon relationnel, ce facilitera le partage des connaissances, lassimilation des directives, et le travail en équipe.

J'ai effectué différents stage au saint d'entreprise leader dans leur domaine:

- Un premier stage ouvrier à la Direction régionale ONEE, Branche électricité de Beni Mellal. Sous le thème :Descriptif détaillé sur les réseaux moyens tension, étude des modes d'exploitation des réseaux MT et dimensionnement des postes MT/BT.

- Un deuxième stage technique à LAFARGE Maroc, Usine Bouskoura, Casablanca. Sous le thème: Etude thermoélectrique du refroidisseur à clinker, et implémentation et réglage de variateur de vitesse afin d'assurer les débits exactes nécessaire à l'amélioration de la qualité du ciments produit en terme de fortification des liaisons chimiques

- Un troisième stage de fin d'étude à loffice Chérifien de Phosphate OCP, Jorf Lasfar, El Jadida. Sous le thème : Etude, Protection et sélectivité du réseau électrique HTA/HTB du poste PJ5 et lamélioration de la disponibilité de lalimentation des tableaux critiques via vérification des réglages des relais analogiques/numériques et Validation des réglages proposées par le prologiciel ETAP12.

Etant géographiquement mobilisable je suis à disposition de tout offre correspondant a ma recherche pour de plus amples informations, notamment concernant les modalités ou les taches qui me seraient confiées.



Outils maitrisés :

Etap12

Matlab/Simulink

DIALux

Caneco BT

CATIA V5

CymDist

Proteus Isis

Autocad

Siemens Tia Portail/ WinCC

...