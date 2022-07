Ayoub HAFDI

Mes compétences :

Techniques de prélèvement ( air, eau, sol/sediment

Permis B

Gestion des entreprises, Marché public.

Logiciel QGis, R Studio, Microsoft office

Capacité d'analyse et synthèse. Organisation et ri

Analyse statistique et Réalisation des plans d’exp

Domaine d'expertise technique QHSE, Analyse des cy

Connaissances en chimie analytique : HPLC, GC, Spe

Connaissance dans la composition et la dynamique d

Management et valorisation des déchets.