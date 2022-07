Je suis Technicien Ambulancier qui eu pour assurer le transport des patients et l'équipe médical et paramédical .Dans une véhicule adapté au type du transport soi médicalisé dans UMH au SMUR ou transport simple dans le VSL.

Ce métier est noble parce humanité toujours présent dans chaque seconde.



Mes compétences :

Technicien Ambulancier

Conducteur routier de voyageurs

Sécurité et santé au travail