Ayoub LÂASRI

SMI-QHSE:

- Ingénierie, mise en place,gestion et amélioration du Système de Management Intégré QHSE.

- Animation et gestion des audits QHSE.

- La formation, le coaching, l'accompagnement dans la démarche QHSE.



MANAGEMENT, ORGANISATION ET ETUDES STRATÉGIQUES:



Management:

- Management des organisations (Entrepreneuriat et administration des affaires et des fonctions)

- Organisation & Structuration des entreprises

- Optimisation des processus

- Conduite du changement et optimisation du capital humain: qualification poste-profil

- Management de projets



Ingénierie:

- Étude et analyse du marché: Étude commerciale - Étude technique - Étude financière

- Étude et analyse stratégique

- Élaboration du Business Plan

- Analyse et interprétation des résultats financiers

- Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur des produits et services innovants.

- Recherche opérationnelle

- Maîtrise statistique des procédés MSP & Plans d’expériences et Échantillonnages

- Validation et procédure de calcul d’Incertitudes

- Lean Tools: 5S, Kanban, VSM, SMED, TPM...

- Détermination et évaluation des risques



SYSTÈME D'INFORMATION:

- Gestion de projets SI

- Optimisation du SI

- Description des besoins fonctionnels et rédaction du cahier des charges



INTERVENTIONS ACADÉMIQUES:

- Membre du jury aux soutenances, Université HASSAN 1er – FST Settat

- Enseignant vacataire, Université HASSAN 1er – FST Settat

- Co-Encadrement et assistance des étudiants dans leurs projets de fin d’études.



laasri.ayoub@gmail.com

Mes compétences :

Iso 14001

BPH / BPF / BPL

ISO 9001 V2008

Ingénierie de formation

Iso 22000

OHSAS 18001

ISO/CEI 17025