Ayoub MOULOUADE

Réaliser les consultations auprès des fournisseurs internationaux et locaux/ Établir les comparatifs sur les aspects : spécifications produit, qualité, prix, disponibilité / Participer à l'activité de sourcing, de qualification et d'évaluation des fournisseurs/ Réaliser le suivi des commandes et les relances auprès des fournisseurs/ Renseigner les modules associés aux Achats sous « SAP »/Traitement & Suivi des opérations de Transit des Grands Projets « Topping4 & Upgrade » Et les dossiers achats (suivi les fiches de liquidation et les engagement d’importation)

Suivi Les paiements à l’international (Les lettres de crédit, Remise documentaire)



- Assurer la gestion et le suivi des dossiers d'approvisionnement stratégiques liés aux arrêts de maintenance et aux projets d'investissement (CA annuel Achats Projets et Arrêts: DH 400 Millions) "Expediting / Suivi des délais de livraison / Gestion du Transport et du Transit ..."

-Assurer un reporting auprès de la direction des achats



Mes compétences :

Achats internationaux

Transport international