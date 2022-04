Ayoub MOUMNI

Le technicien de maintenance d'installation automatisée réalise la maintenance corrective et parfois préventive d'appareils, équipements, installations, systèmes à forte composante électronique, à partir de schémas et des plans constructeurs. Son but principal est de permettre à la production de marcher dans les meilleures conditions et d’éviter les pannes soudaines dues à un manque d’entretien. Il essaie d’améliorer le fonctionnement du matériel. Il est en contact avec les services de la production mais aussi avec les entreprises extérieures dans la mesure où certaines activités d’entretien sont externalisées. Il participe à la réalisation ou à la maintenance d'une grande variété de produits qui associent fréquemment l'électronique à d'autres technologies. Il doit très souvent compléter son métier de base par l'apprentissage des techniques spécifiques à l'entreprise où il travaille (mécanique, automatisme).