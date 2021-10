Ma réussite professionnelle étant mon objectif principal, je souhaite acquérir de l'expérience dans divers domaines tels que le développement d'application web. Je suis capable de travailler en autonomie dans un environnement dynamique et exigeant. L'informatique a toujours été une passion et je souhaite en faire mon métier. Une forte motivation et des capacités d'analyse, de méthode et de rigueur m'aideront à forger mon avenir afin de devenir un bon développeur.