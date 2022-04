Ayoub NAZEER

Curieux de nature, j'ai découvert et me suis pris de passion pour le développement informatique. D'abord de manière autodidacte, j'ai décidé de me professionnaliser.



Actuellement en formation à l'AFPA de Brive la Gaillarde, je prépare le titre professionnel de niveau 2 (Bac +3/4) de Concepteur Développeur Informatique. Pour valider celui ci, je suis à la recherche d'u stage pour la période du 23 janvier 2017 au 21 avril 2017.



Mes compétences :

WPF

Design Patterns

SOAP

Linq

Merise

UML

Visual studio

Microsoft .NET

Microsoft SQL Server

SQL

JavaScript

CSS

HTML

MVC

C#

ASP.NET

JQuery