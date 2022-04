Ayoub OUAZZANI

Après l’obtention d’une licence en sciences économiques option « Economie de l’entreprise » , d’un Master en « Finance, Contrôle de Gestion et Audit »,et d’un Master en « comptabilité, Contrôle et Audit » je vous prie de bien vouloir retenir ma candidature pour un éventuel emploi, au sein d’une structure de votre entreprise en charge de la comptabilité générale , de l'audit.

Parallèlement aux diplômes précités, mes meilleures garanties demeurent mes qualités intrinsèques telles que l’honnêteté, la rigueur, la persévérance, l’endurance et l’ambition.

Jeune, ayant bénéficié de divers expériences pratiques, et motivé par la perspective d’entamer une carrière auprès d’une équipe dynamique ainsi que par ma volonté de valoriser mes compétences et compléter mon professionnalisme au sein d’une entreprise telle que la vôtre, je me propose donc, pour le poste que vous auriez à pourvoir.

Restant disponible pour un entretien à travers lequel je pourrais me présenter de vive voix et de façon plus approfondie, je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées