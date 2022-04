Ayoub RHARBAL

Bonjour

Madame, Monsieur

Je suis un Technicien spécialisé gros œuvres de l’institut spécialisé de bâtiment et travaux public a la recherche d'emploi

Je porte à votre connaissance que je suis un technicien polyvalent, en ferroviaire j’ai acquis une expérience comme OPBTX au département de sécurité ferroviaire au sein du projet LGV Kenitra Tanger chez COLAS RAIL MAROC , donc le quelle j’ai eu une expérience au niveau de gestion du personnelle , le matérielle et suivi de service maintenance pour éliminer les empannes ainsi que coordonner avec les différents service . Ainsi que les collaborateurs sur le projet afin d'éliminer le retard au arrêt non prévu sur le planning de réalisation des tache pour assurer une augmentation en production en assurent la sécurité sur chantier.aussi en technique administrative j’ai acquis une expérience en qualification et classification des entreprises de BTP au Maroc au sien de ministère de l’équipement et transport et logistique . ainsi en BTP plusieurs stage : au sien des entreprise dont j’ai occuper le poste métreur , conducteur travaux , coordinateur ainsi que gestionnaire du projet ; au sien du ministère d’équipement et transport dont jetais du comite de contrôle et réceptions des travaux aussi membre de comite d'ouverture des plais

Durant ces 2 ans, j’ai su me démarquer par mes compétences professionnelles ainsi que les aptitudes personnelles qui me permettront d’assumer avec efficacité et dynamisme les différentes responsabilités qui me seront confiées.

pour plus d'information contacter moi



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Autocad