Ayoub ROUISSI

Ayant obtenu mon diplôme national d'ingénieur en génie électrique-automatique au cours du mois Octobre dernier. Je suis actuellement en situation de recherche d'emploi.

Ma formation m'a permis d'acquérir des notions dans plusieurs domaines tels que l'électrotechnique, l'automatisme et l'informatique industrielle. j'ai effectué deux stages académiques au sein des sociétés DYTECH Automotive et la STEG



Mes compétences :

service maintenance

Solidworks

Simulink

Python Programming

Microsoft Office

C Programming Language

Autocad