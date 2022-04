Négociation Relation Client

Bonjour je m'appelle Ayoub Saadi et j'ai 23 ans.

Durant mon cursus scolaire en 2012, j'ai obtenu un Bac Sciences Technologie de la Gestion mercatique.

Concernant, mes expériences professionnelles, j'ai travaillé au marché des Enfants Rouges, j'ai également travaillé en tant que livreur pour un fleuriste. Enfin, j'ai été serveur dans une pizzeria.



Grâce à ma personnalité indépendante et mon dynamisme, je peux répondre aux appels téléphoniques, mais également conseiller les clients sur place.

Ces divers expériences professionnelles m'ont également permis d'acquérir :

- Utilisation de caisse automatique

- Préparation de commende

- Respect des engagement et services

- Coordination de procédure



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un BTS Négociation relation client en alternance pour la rentré 2017.

Pour information, j'ai obtenue le permis B, il y a maintenant 3 ans, je suis disponible immédiatement dans toute la France.

Mes coordonnées :

-Adresse email : ayoub,saadi18@gmail,com

- Numéro de téléphone : 06.21.51.42.74



Mes compétences :

Respect des engagements

Coordination de procedure

Répondre au attentes de la clientèle