Ayoub SABRI

Bonjour Madame, Monsieur,



Je viens d’achever ma deuxième année en Master Informatique et Instrumentation pour la physique des hautes énergies à la Faculté des Sciences Ain Chock, titulaire d’une licence fondamentale en Physiques options ELECTRONIQUE, je suis à la recherche d'un emploi afin d’intégrer une entreprise, qui me permettra de développer mon potentiel.



Mes expériences professionnelles et mes études m’ont permis d’acquérir de fortes connaissances en Electroniques et Instrumentations, qui m’ont apporté la maturité et le sérieux nécessaires afin d’assurer au mieux les différentes tâches que vous me confierez.



Volontaire, motivé, travailleur, ayant un bon relationnel cultivé par de nombreux projets en équipe et ayant le goût de l'initiative et du challenge je saurais m’adapter à votre culture d’entreprise. J’ai conscience que découvrir cet univers auprès de vos cadres professionnels de haut niveau, représenterait pour moi, une réelle chance, me permettant ainsi de mieux cerner ma carrière professionnelle.





Mes compétences :

Electronique analogique

Microélectronique

Mecanique de solide

simulation par GEANT4

Instrumentation

Electronique numérique

Réseaux informatiques & sécurité

Mécanique des fluides

vannes de régulations

Médecine nucléaire

Automatique

C / C ++

Electronique de Puissance

PSPICE

Automatismes industriels

Entreprenariat

Capteurs

Chimie organique

Thermodynamique