Ayoub Samat étudiant licencié en Biologie appliquée et environnement à la faculté des sciences Agadir, la durée de mon formation est de 4 ans (Bac+4), mon objectif c'est d'avoir une métier au sein d'un laboratoire pharmaceutique et analyse médicale.



Mes compétences :

Toxicologie et pharmacologie.

Sérologie, immuno-sérologie et Hormonologie.

Mise en pratique des BPF, BPL, HSE et BPP.

Microbiologie, Bactériologie et Parasitologie.

Biochimie sanguine et urinaire.

Chimie analytique et organique.

Biochimie organique et structurale