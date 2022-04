Ayoub SARHANE

• Atouts : Autonomie, rigueur, adaptabilité, Innovation , Team Work

Travail dans une démarche qualité





Élève ingénieur en 3ème année à l'Ecole Nationale de l'Industrie Minérale(ENIM)-Rabat-MAROC, département Génie Des Matériaux(GDM), option Matériaux et Contrôle Qualité(MCQ).



Ma formation est basé sur des connaissances solides en sciences des matériaux (Métallurgie) et le système de management intégré (SMI):



° Qualité, Sécurité et Environnement (QSE):

----------------------------------------------------------------



• Gestion de la qualité et la sécurité,

• Maîtrise des normes ISO 9001, ISO 14001, l’OHSAS 18001 et ISO

26000, ISO 17025,

• Maîtrise des outils de la qualité,

• Certification et normalisation,

• Etude d’impact sur l’environnement,

• Economie des Entreprises,

• Management d’entreprises et Marketing



° Métallurgie :

----------------------



• Élaboration des matériaux et essais de contrôle et

caractérisation,

• Traitement thermique et recyclage des matériaux,

• Choix des matériaux, Plastiques et

composites, Céramiques, Comportement des matériaux,

• Fonderie, Sidérurgie, Électrochimie & Traitements des surfaces,

• Électrochimie appliquée, Essais de caractérisation (destructifs

& non destructifs).



° Mécanique :

------------------



• Calcul de structure et RDM,

• Conception mécanique et Technique d’usinage,

• Techniques d’assemblage : soudage, …

• Procédés de fabrication mécanique,

• Plasturgie et méthode de transformation,

• Fatigue et rupture des matériaux.



° Maintenance :

-----------------------



• Corrosion : Identification des causes et Techniques de

protection.

• Gestion de la maintenance.

• GMAO

• AMDEC

• TPM



° Connaissances Informatiques :

-----------------------------------------



• Système d’exploitation : Windows, Mac Os, Linux.

• Langages : C, C++, VB.Net, Java, XHTML & CSS, PHP & MySQL,

Unix.

• Bureautique : Word, Powerpoint, Excel, Access.

• Simulation : Maple, MatLab, SolidWorks, AutoCAD, ArchiCAD,

Catia V5.

• Base de données, Structure de données, Réseaux Informatiques.*





° Langues :

------------------



• Anglais : Professionnel,

• Français : Professionnel,

• Arabe : Langue maternelle,



Plus à la formation technique et managériale, il fallait développer le côté relationnel et c'est pour cela que j'ai participé à plusieurs activités parascolaires:



° ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :

---------------------------------------



• Membre du Comité Social de l’ENIM.

• Etudiant SIFE ENIM.

• Membre du Comité Forum ENIM-Entreprises 2010.

• Membre du Club Génie Civil de l’ENIM.

• Memre du Comité Culturel.

• Membre du Comité Sport.