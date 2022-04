SOUBKI Ayoub, développeur VBA/Excel et ingénieur spécialisé en réseau et télécommunication.

ay.soubki@gmail.com / +212(0) 667 169 509



Mes compétences :

Networking

Télécommunications

Programmation

Rigoureux

Capacité d'analyse

C++

XML

UML/OMT

TCP/IP

Personal Home Page

Oracle

OrCAD

Microsoft Access

Matlab

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

LAN/WAN > WAN

Java

HTML

4G Networks

3G Networks