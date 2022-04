Ayoub TOTO est un Développeur Informatique, très majoritairement autour des technologies Java/J2EE. Il aime alterner des rôles de développeur et d'informaticien.

il a plus de 2 ans d'expérience en informatique :

-Développement informatique(création applications/progiciels/sites web)

-Maintenance & Réseaux informatique

-Enseignement informatique

-Assistance technique

Il a à cœur la qualité de son travail.

Il peut travailler avec très peu de supervision et il est très rigoureux dans ce qu'il livre



Mes compétences :

Maintenance informatique

Réseaux informatiques

Oracle / SQLserver / AS400...

JQuery /Javascript

Java EE / VB.net

PL/SQL

Adobe CS5,CS6

PHP / JSP / ASP / HTML / XML ...

Pack Microsoft Office

Microsoft Windows 2003/ XP/ 7

Microsoft Visio

Java 2 Enterprise Edition

Java

jQuery

XML

XHTML

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

VMware

Ubuntu

UML/OMT

Seagate Crystal

Sage Accounting Software

SQL

Query

PostgreSQL

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

NetBeans

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

Linux

Jboss

JavaScript

Java Servlets

Java Server Pages

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

IBM AS400 Hardware

ECLiPSe

DB2

Cascading Style Sheets

Adobe

Active Server Pages