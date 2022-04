Ayoub WAHBI

Je suis un jeune homme âgé de 25 ans, je dispose d'une expérience de 2 ans dans le domaine du courtage en assurance santé & prévoyance.



Travaillant, enthousiaste, dynamique et passionné par le secteur des assurances, je maîtrise des techniques de vente tout étant à l'écoute des prospect et des clients afin de répondre au mieux à leurs attentes ainsi que de pouvoir atteindre mes objectifs mensuels.



Persuadé que je suis compétent pour le poste de commercial en assurances, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.



Bonne lecture & Bonne visite.



Cordialement,



Mes compétences :

Sens d'organisation, de communication et de leader

Travaillant, Ponctuel, Dynamique, Persévérant et R

Techniques de vente

Maitrise Des Produit, Du Marché et De La Clientèle