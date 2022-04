Ayoub WAJID

Wajid Ayoub, âgé de 24 ans, actuellement ingénieur d'état en génie électrique: Electrotechnique et Electronique Industrielle



ma formation et de mes expériences professionnelles m'ont permis de maîtriser les bases techniques de l’ingénierie électrique: Commande des machines électriques ; dimensionnement des installations électriques BT/MT et photovoltaïques ; Étude et protection des réseaux électriques ; Electronique de puissance et électronique de commande ; Automatisation des systèmes ; Capteurs industriels ;Energies renouvelables ; entretien et maintenance des systèmes électriques, aussi que les bases de la gestion et management des projets: Planification et suivi des projets ; élaboration des plans de charges des affaires ; Amélioration des procédures de suivi affaire (Optimisation des délais et coûts).



Aujourd'hui, après mûre réflexion sur mon projet professionnel je suis très intéressé, par des responsabilités d'ingénieur ou chef de projet. Je souhaiterais pour cela rejoindre un groupe dynamique, capable d'assurer des perspectives de carrière intéressante ainsi saisir une opportunité dans un domaine où je pense détenir une forte marge de progression.







Disponible immédiatement.



Mes compétences :

