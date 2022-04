Ayrton NSIONA

Actuellement étudiant au sein de l'école Campus Sciences-U Paris, spécialisée en Management des Ressources Humaines.

Afin de préparer le Master Manager des Ressources Humaines, je souhaite effectuer une formation en alternance.



Ayant obtenu une Licence en Administration Économique et Sociale, j’ai pu acquérir des connaissances spécifiques en communication, en management ainsi qu’en gestion de la relation commerciale. Depuis plus de trois ans, je concilie des jobs étudiants avec mes études supérieures, j’ai pu développer des compétences à la fois professionnelles (management et communication) et personnelles telles que l’organisation, l’adaptation et l’autonomie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising