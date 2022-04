Aysen ALISAN

Ayant une expérience d'un an entant qu'assistante qualité, je suis à la recherche d'un CDD ou un CDI au sein d'un service qualité. Grâce à l'acquisition de mon BTS QIAB (Qualité dans les Industries Agroalimentaires et les Bio-industries) je suis apte à travailler dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.



Mes compétences :

Normes qualité (ISO 9001, ISO 22000…)

Maîtrise du pack microsoft (Powerpoint, Excel, Wor

Dispositifs de certification (IFS, ISO 9001…)

Techniques d’analyses et de laboratoire (dosage, c

Dispositifs d’assurance-qualité (roue de Deming)

Techniques d’audits (interne, fournisseurs, blanc)

Métrologie (balances, pieds à coulisse, pipettes…)