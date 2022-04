Ayten KIRBIYIK

- Qualités commerciale, de gestionnaire et managériale

- plus de 10 années d'expériences

- Culture de la performance

- Transmission des valeurs de l'entreprise, esprit de groupe

- Esprit d'initiative, d'anticipation, de réactivité et de rigueur

- Sens de l'écoute

- Satisfaction clients et partenaires

- Plaisir, confiance, ambition





RESPONSABILITÉS ET RÉALISATIONS :



Pilotage de site, en partenariat avec mon Directeur de magasin.



- HUMAIN

* Management et Communication

* Gestion RH

* Développement des compétences



- ECONOMIQUE

* Gestion, analyse, contrôle du budget et objectifs commerciaux

* Gestion de l'exploitation commerciale



- COMMERCIALE

* Mesure et analyse de la performance

* Proposition de plans d'actions

* Animations commerciale et marketing



- ADMINISTRATIVES

* Garantir l'application des normes administratives et réglementaires

* Optimisation des procédures



- SERVICES CLIENTS ET RELATIONS EXTERNES

* Garantir la totale satisfaction des clients et des intervenants

* Fidéllisation



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

Décoration

Gestion de Stocks

Logistique

Merchandising

Approvisionnement

Gestion des stocks

Négociation

Direction de centre de profits

Management

Gestion des ressources humaines

Techniques de vente

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire