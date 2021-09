Ayush SHARMA (AYUSH SHARMA)

Je suis un ingénieur mécanique proactif, diplômé, avec des expériences réussies dans le domaine de la conception de produits et des simulations de recherche et développement. Ma formation me permet d'analyser le système pour le calcul thermique et mécanique. Le fait de travailler à un poste d'interface avec le client m'a permis d'acquérir de solides compétences en matière de communication et de coordination. Mon parcours diversifié me confère un esprit international, ce qui me donne un avantage.