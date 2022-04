Ayyoub ALAOUI ISMAILI

Ma formation d’ingénieur à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de kenitra et à l'université technologique en pologne, en parallèle de mes activités associatives et parascolaires nationales et internationales m’ont permis de savoir déclencher le potentiel de mes coéquipiers et d’acquérir de nombreuses compétences techniques et managériales qui seront bien évidement utiles pour faire face à de nouveaux défis et pour m'adapter à toutes les situations



Mes compétences :

Electronique

Design thinking

Marketing

Management opérationnel

Industrialisation

Maintenance industrielle

Management

Energie solaire

Photovoltaïque

Automates programmables

Informatique industrielle

Energies renouvelables

Energie éolienne

Automatismes industriels

Automatisme

Automatique

systèmes embarqués