Ayyoub RAYYAD

Etudiant en Master 2 sciences analytique du vivant et de l’environnement(SAVE) à l'université de Pau et des Pays de l'Adour

- Titulaire d'une Licence en Technique d'analyses et controle Qualitè à l'issue de cette Licence j'ai pu acquérir approfondir d'un coté mes compétences en chimie et en particulier en chimie analytique et d'un autre coté mes compétences en Management Qualitè , tout ce qui en relation avec la mise en place des normes, les outils de Qualité à savoir la maitrise statistique des procédés, HACCP, AMDEC,

- dans le cadre de ma licence j'ai effectué un Stage à la sociétè Settavex dans le service qualité et j'ai travaillé sur un sujet en Qualité sous theme " La mise en place d'un plan de surveillance des processus en vue de l'obtention de l'ISO 9001 v 2015 "