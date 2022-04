Az-Eddine AZIZ

Stage de trois ans comme élève sous officier :brevet élémentaire et certificat intert armée plus brevet supérieur au USA quarter master school Virginia plus chef magasinier au système USA et après service de sécurité au consulat des USA et après à l'inspection et contrôle à la même société.

Brevet supérieur (au USA QMS )équivalent au bac technique dans la gestion échelon 9 (technicien ).

Pour confirmation que j'ai fait des formations en programme de détection des bombes xray et Itmeiser j'ai des certificats à cet égard.



Mes compétences :

Programme au consulat des USA program de détection

Management work shop and as a supply man .Instruct