Azad AKBARALY

Je m'appelle Azad. Je suis actuellement en Master 2 Administration et développement du territoire (ADT). J'ai choisis la spécialité "sport". De ce fait, je suis capable de créer un événement sportif de A à Z. J'ai des connaissances concernant la réglementation sportive. Cette formation me permettra de prétendre à un emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.



Je recherche donc un emploi dans le secteur sportif et plus particulièrement dans l'événementiel sportif.



Mes compétences :

Informatique

Relationnel

Événementiel sportif

Sponsoring sportif

Marketing sportif

Comptabilité

Autonomie

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Football

Tennis