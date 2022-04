Azc PREVENTION

Notre société regroupe des spécialistes de la protection incendie. AZC Prévention s'est attachée les services d'ingénieurs certifiés, d'experts qualifiés, d'officiers de Sapeurs Pompiers, anciens ou en activités, qui sont à votre disposition pour vous assister et pour faire l'interface entre les diverses commissions chargées des contrôles et pour vous conseiller dans le choix du produit à mettre en place en fonction de votre établissement.



Nous pouvons intervenir dès la conception de votre projet pour l'étude des plans car anticiper les règles de sécurité c'est gagner du temps et optimiser des dépenses de toutes façons inévitables.



AZC Prévention c'est aussi :

- des audits de sécurité,

- du conseil en sécurité incendie,

- des formations dans le domaine de la sécurité incendie et du secourisme,

- des essais de fumées chaudes aux volumes souhaités,

- la recherche des causes d’incendie,

- la vente, la pose et la maintenance de matériels de sécurité (détection, extincteurs, plans ...),

- la conception de plans d’intervention (POI, PSI, DICRIM, PCS, …),

- les missions de mandataire sécurité, de chargé de sécurité, et de responsable unique.



Mes compétences :

Conseil

Prévention des risques

Maintenance

Audit

Formation incendie